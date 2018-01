Recursos escassos para o vulto da crise imobiliária O aumento de R$ 21,7 bilhões dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o financiamento imobiliário, aprovado na semana passada pelo Conselho Curador do FGTS, quando muito significará um pequeno alívio para o setor da construção civil. Tampouco são alentadoras as informações sobre o volume de crédito imobiliário com recursos das cadernetas de poupança liberado em janeiro, de R$ 3,3 bilhões, quase 64% inferior ao de igual mês do ano passado.