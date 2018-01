Recursos estrangeiros na Bolsa chegam a R$ 2 bilhões no ano O balanço de investimentos estrangeiros na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) mostra entrada de recursos de R$ 21,218 milhões em julho, até o dia 6. O valor resulta de compras de ações de R$ 1,038 bilhão e de vendas no montante de R$ 1,017 bilhão. No mês de junho, a Bovespa apresentou saída líquida de recursos de R$ 571,312 milhões. No acumulado do ano, até o pregão de 5 de julho, o saldo de capital externo na Bovespa está positivo em R$ 2,181 bilhões.