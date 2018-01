Recursos liberados pelo BNDES cresceram 10% no 1º trimestre O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou R$ 9,4 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 10% a mais que no mesmo período do ano passado, informou a instituição. Em março, a instituição desembolsou R$ 3,1 bilhões. O crescimento foi maior que a média nos setores da indústria e de infra-estrutura. Infra-estrutura teve liberados R$ 2,9 bilhões, 49% mais que o de janeiro a março do ano passado. Mas foi a indústria que mais recebeu recursos. Para o setor industrial, os desembolsos chegaram a R$ 4,8 bilhões nos primeiros três meses deste ano, 12% mais que no mesmo período de 2004. As liberações para exportação reduziram-se em 6% em relação ao primeiro trimestre de 2004 e ficaram em US$ 1,1 bilhão, dos quais US$ 899 milhões foram referentes a material de transporte (fabricação e montagem de veículos automotores, embarcações, equipamentos ferroviários e aeronaves). O Banco destacou que entre os desembolsos gerais do período, R$ 3 bilhões foram para micro, pequenas e médias empresas. Intenções As cartas-consulta em que as empresas fazem o primeiro pedido formalizado de apoio financeiro ao BNDES, tiveram uma queda de 20% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período de 2004: passaram de R$ 21 bilhões nos primeiros três meses de 2004 para R$ 16,9 bilhões no primeiro trimestre de 2005. As cartas-consulta refletem a intenção de investimento do empresariado. "Esse resultado é devido a um grande volume de cartas-consulta registrado em janeiro de 2004 para financiamento de exportações na modalidade pós-embarque, R$ 7,1 bilhões, situação excepcional que não se repetiu neste ano", diz a nota do banco. Maiores repassadores O agente financeiro que mais repassou recursos do BNDES este ano até o mês passado foi o Bradesco, com R$ 861 milhões. Deste total, R$ 665 milhões foram destinados a micro, pequenas e médias empresas. Em seguida, vieram o Banco do Brasil, com R$ 539 milhões; Unibanco, com R$ 392 milhões; Safra, com R$ 270 milhões; e Volkswagen, com R$ 236 milhões.