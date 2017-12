Recursos liberados pelo governo agradam produtores de leite A liberação de R$ 200 milhões em Empréstimos do Governo Federal (EGF) para estocagem de leite e derivados foi bem recebida pela indústria e pelos produtores gaúchos. O volume representa menos da metade do valor solicitado pelo setor - R$ 500 milhões -, mas pode ser suficiente para contornar problemas com a comercialização e a crise desencadeada pelo colapso da Parmalat. "Tudo vai depender do comportamento do mercado. Se o consumo aumentar, a situação se normaliza", afirmou o presidente da Comissão de Leite da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Jorge Rodrigues. Já os representantes dos produtores dizem que o montante autorizado está dentro do previsto, uma vez que a expectativa era de liberação de R$ 500 milhões em etapas. "A medida é positiva e vai ajudar principalmente as pequenas e médias empresas", afirmou o secretário-geral da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag), Elton Weber. Eles querem, no entanto, que o governo libere também mais recursos para AGFs (Aquisições do Governo Federal). "Poderia compensar o montante que falta", disse Rodrigues.