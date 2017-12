Recursos para agricultura crescem 54% no 1º semestre da safra Em dezembro, o Banco do Brasil vai liberar R$ 2 bilhões para os agricultores, informou o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Ricardo Conceição. Do total previsto para o mês, R$ 1,217 bilhão irão para custeio, R$ 541 milhões para investimentos e R$ 242 milhões para comercialização. Com o aporte de dezembro, nos seis primeiros meses da safra 2003/04, a instituição terá liberado R$ 14,08 bilhões para a agricultura, crescimento de 54,81% em relação a igual período de 2002. O ano-safra vai de julho a junho. Com o avanço do plantio no Sudeste e no Centro-Oeste, Conceição acredita que a maior parte dos recursos para apoio à produção agrícola já foram liberados. No Plano Agrícola e Pecuário 2003/04, o governo estipulou liberação de R$ 32,5 bilhões para a agricultura, sendo que R$ 20 bilhões em recursos do Banco do Brasil. Para o vice-presidente, os R$ 6 bilhões restantes (diferença entre o que já foi aplicado e o que deve ser aplicado até junho de 2004) serão suficientes para atender a demanda para plantio da safra de trigo, da safrinha de milho, apoio à comercialização e a safra do Nordeste.