Rede Ahold vende operações de crédito para o Unibanco Simultaneamente à venda da Bompreço para a Wal-Mart, a rede Ahold informou, em Zaandam (Holanda), a venda das operações com cartões de crédito Hipercard para o Unibanco, por US$ 200 milhões. As informações são da agência Dow Jones.