Rede americana de calçados estuda instalar-se no Brasil A maior rede varejista de calçados do mundo, a norte-americana Payless ShoeSource, está estudando expandir sua presença na América Latina e os próximos alvos são o Brasil e o México. A empresa, que tem 5 mil lojas em 12 países, tenta solucionar impasses referentes a fornecedores e sistemas de distribuição, além de espaços para locação, antes de desembarcar em alguns desses países, afirmou o vice-presidente Beric Christiansen. A empresa, que possui ações na Bolsa de Valores de Nova York, abriu neste ano suas primeiras operações na região, começando pelo Equador, Peru e Chile. A Payless atua no formato do auto-atendimento e utiliza áreas grandes. Uma loja tradicional nos Estados Unidos, onde possui 1.500 pontos de venda, oferece nas prateleiras 10 mil pares, em média. Ao chegar à América do Sul, entretanto, as lojas perderam área, em razão da pouca oferta de espaços, e o volume de produtos expostos caiu para 7 mil pares. De acordo com Christiansen, há dois anos a empresa começou a estudar o mercado brasileiro e ainda procura equacionar problemas como o fornecimento de produtos, a distribuição e a carga tributária. "Temos que descobrir fontes alternativas para não precisarmos importar", disse. Como a empresa trabalha por meio de centros de distribuição, método considerado extremamente eficiente pelo executivo, a operação ainda enfrenta dificuldades tanto aqui como no México, em razão das dimensões territoriais. A idéia é trabalhar parceiros locais. No primeiro semestre de 2002, a Payless registrou faturamento de US$ 1,51 bilhão, o que representou uma queda de 3,8% sobre o mesmo período de 2001.