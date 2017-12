Rede de auto-atendimento Banco24Horas está fora do ar A rede de auto-atendimento Banco24Horas está fora do ar desde o início da tarde por questões de ordem técnica. Os 2,8 mil caixas de todo País, que englobam 47 instituições financeiras, não estão funcionando. A Tec Ban, empresa administradora dos terminais, informou que o processo de restabelecimento da rede iniciou ainda durante a tarde e deve estar concluído até as 21h desta sexta-feira.