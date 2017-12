Escola de futebol de Ronaldo Fenômeno chega aos Estados Unidos

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno inaugura neste mês a primeira unidade da Ronaldo Academy – sua rede de escolas de futebol – nos Estados Unidos. Sediada em Orlando, na Flórida, a escola é fruto de sua parceria com o empresário Carlos Wizard Martins e tem investimento estimado em US$ 4,5 milhões.

A inaguração, prevista para o próximo dia 22, contará com a presença do jogador no complexo com mais de 20 mil metros quadrados e quatro campos de futebol profissionais. A ideia do negócio é oferecer treinamentos, jogos, ensino dos fundamentos do esporte e locação de espaços.

"Vemos uma grande oportunidade para desenvolver ainda mais o futebol nos Estados Unidos e mostrar os muitos benefícios sociais e de saúde associados com o esporte", afirmou Ronaldo em nota à imprensa.

Na avaliação do CEO da rede Ronaldo Academy, Rafael Bertani, a inauguração marca um importante passo na trajetória da empresa. "É um grande orgulho e responsabilidade levar a metodologia 'fenomenal' para os jovens americanos", conta.

Fundada em setembro de 2015, a rede já conta com 32 unidades em funcionamento. A maior expansão até agora veio da China, onde um grupo de investidores, estimulados pelo interesse do governo chinês em desenvolver o esporte no país, fechou contrato para a abertura de 30 escolas. Dez já estão em operação, em cidades como Pequim e Xangai.