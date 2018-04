Rede de gás de SC teve rompimento em dois pontos Deslizamentos de terra provocados por constantes chuvas causaram avarias em dois pontos de distribuição de gás em Santa Catarina no final de semana. O primeiro acidente ocorreu no sábado no quilômetro 41,5 da BR-470 em Gaspar (SC), na rede de distribuição da SCGás. O rompimento da rede gerou incêndio - controlado, sem deixar feridos - e o suprimento de gás foi cortado para cinco municípios catarinenses: Blumenau, Timbó, Gaspar, Pomerode e Indaial. No domingo, houve rompimento no gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) no bairro Belchior, em Blumenau. Com o acidente, foi fechado o fornecimento a quase todo o território catarinense e, conseqüentemente, suspenso também o envio ao Rio Grande do Sul. Entre 46 municípios catarinenses atendidos pela rede de distribuição da SCGás, apenas seis mantinham hoje o suprimento, no norte do Estado, informou o presidente da companhia, Ivan Ranzolin. As equipes técnicas da empresa trabalham no reparo à rede atingida em Gaspar, refazendo o trecho afetado do outro lado da BR-470. Contudo, ainda não foi possível alcançar o ponto de avaria no Gasbol, que é operado pela Petrobras, por causa das chuvas incessantes, relatou o dirigente. A indústria de cerâmica é uma das mais prejudicadas pelo corte do fornecimento em Santa Catarina. Apenas Cecrisa, Eliane e Portobello consomem cerca de 400 mil metros cúbicos diários de um fornecimento de 1,3 milhão de metros cúbicos da SCGás. Outra preocupação da companhia, quando os reparos em sua rede forem finalizados, será revisar a extensão dos dutos na BR-470, já que as chuvas colocaram vários pontos sob risco de deslizamento, explicou Ranzolin. No total, a SCGás entrega o combustível a 75 postos de gás natural veicular e a cerca de 130 indústrias.