Rede de hotéis Ritz-Carlton quer investir no Brasil O vice-presidente da cadeia norte-americana de hotéis The Ritz-Carlton, Hervé Humler, disse à Agência Estado, que sua empresa planeja investir no Brasil. "São Paulo é a cidade escolhida, Rio é uma segunda opção. São cidades com boas características para se fazer negócios e perspectivas de crescimento". De passagem pelo Brasil, Hervé Humler salientou que "o Hotel The Ritz-Carlton, inaugurado agora em Santiago do Chile - com um investimento de US$ 45 milhões, maior já feito naquele País por uma rede de hotéis -, é sua primeira unidade na América do Sul, mas outros poderão vir". Com vista da Cordilheira dos Andes, The Ritz-Carlton Santiago está localizado em um dos mais refinados bairros da cidade, El Golf, região onde estão os melhores restaurantes, as mais finas lojas, além de um centro de negócios". A nova unidade tem uma equipe de 250 funcionários.