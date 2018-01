Rede de supermercado dará desconto de até 70% As redes Extra e Extra Eletro, do Grupo Pão de Açúcar, realizam no próximo sábado uma liquidação envolvendo quatro mil itens que devem ter desconto de até 70%. A promoção abrange as seções de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, CDs, DVDs, moda feminina, masculina e infantil, acessórios, cama, mesa e banho e itens para o lar. O pagamento de alguns produtos poderá ser em até 24 vezes, pelo crediário da rede. A expectativa do grupo é de um aumento de vendas de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A liquidação ocorre tradicionalmente em dois períodos, logo depois do Natal e em meados do ano. A promoção vai até o dia 4 de julho. As lojas abrirão excepcionalmente às 7 horas. Participam as 79 unidades Extra de todo o País e 50 unidades do Extra Eletro. Para sábado, por causa do jogo do Brasil pelas quartas de final da Copa da Alemanha, a empresa pretende comercializar, em todas as suas bandeiras, 500 toneladas de carnes para churrasco. Com relação aos suínos para feijoada, a expectativa da empresa é vender entre sexta e sábado o dobro do volume em relação a um final de semana sem jogo. A venda de cervejas deve dobrar.