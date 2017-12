Rede de varejo aumenta preços dos produtos que as mães não querem ganhar

Uma rede de lojas localizada no Peru decidiu dar uma forcinha para pais e filhos não escorregarem na hora de presentear as mamães no próximo domingo. A varejista Oeschle aumentou os preços de produtos como avental, balança, escorredor e tábua de corte justamente para que não sejam comprados como 'presentes' no Dia das Mães.

Com o slogan "Lo que Mamá Sí Quiere" (O que a mamãe quer), o vídeo da loja nas redes sociais traz a reação das mães ao ganharem presentes pouco ou quase nada atraentes. O filme, depois, mostra os novos preços de seus utensílios domésticos, segundo a empresa, não indicados para as mulheres.

Caso um filho peruano queira dar uma balança de presente terá que desembolsar 8.572 novos sóis, cerca de R$ 8.300, e não mais 59 novos sóis (R$ 57,15). Um avental de cozinha que antes custava 19,90 novos sóis (R$ 19,28) passou para 4.341 novos sóis, o equivalente a R$ 4.204. Flores de plástico, que custavam 25 novos sóis (R$ 24,22) passaram a custar 5.635 novos sóis (R$ 5.458,06).

Assista abaixo o filme da loja para o Dia das Mães: