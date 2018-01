Rede elétrica cresceu 3.197 quilômetros em 2006 A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nesta quinta-feira, 1º, um balanço sobre a expansão do setor de transmissão de energia em 2006. Segundo a agência, somente no ano passado entraram em operação 3.197 quilômetros de linhas de transmissão no Sistema Interligado Nacional. Essas novas linhas haviam sido concedidas pela agência em leilões realizados em 2004 e 2005. A previsão da Aneel é de que, neste ano, entrarão em atividade mais 2.801 quilômetros de linhas. Em nota à imprensa, a Aneel ressalta que uma das principais linhas que começaram a funcionar no ano passado é Colinas- Ribeiro Gonçalves. Com 942 quilômetros de extensão, essa linha atravessa 38 municípios de Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. Segundo a Aneel, a linha colaborou para aumentar a capacidade de intercâmbio de energia das Regiões Norte e Sudeste para o Nordeste.