Rede está congestionada para declaração do IR Faltam apenas quatro dias - incluindo hoje - para declarar o Imposto de Renda . Se o contribuinte escolheu a Internet para fazer sua declaração, deve estar atento ao congestionamento da rede. Segundo a Assessoria de Imprensa da Receita Federal, há três dias, a rede já está com excesso de acessos e as pessoas não têm conseguido declarar seu imposto. Se o contribuinte não conseguir declarar pela rede, a Receita Federal aconselha fazer o download do programa no site do próprio órgão, gravar em disquete e entregar nas unidades da Receita Federal ou nos bancos autorizados (ver no link abaixo), que aceitam somente esta forma de declaração. O serviço Receitafone - declarações pelo 0300 - 780300 -, ainda segundo a Assessoria do órgão, também está congestionado. Mas ainda resta a alternativa do formulário que pode ser encontrado nas unidades da Receita ou nas papelarias. A entrega dos mesmos deve ser feita nas agências dos correios e o contribuinte paga uma taxa de R$ 2,00. Vale lembrar que o horário limite para a entrega das declarações na Internet é 20h. Um minuto depois já será considerado atraso na entrega e também no pagamento. Se isto acontecer, o contribuinte pagará multas sobre o valor devido. Confira no link abaixo quanto a Receita Federal cobra nestes casos.