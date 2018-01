Rede Globo pode abrir capital Depois de 35 anos de existência como empresa fechada, a Rede Globo está disposta a abrir seu capital e lançar ações no mercado. A informação é do vice-presidente das Organizações Globo, Roberto Irineu Marinho. A estratégia está sendo preparada tendo em vista a possibilidade de aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei que permite a participação de até 30% de capital estrangeiro em empresas de comunicação brasileiras. Marinho explicou que não pretende ter um sócio estratégico, mas que o grupo aproveitará a oportunidade para captar recursos pulverizados. Segundo analistas, se a venda de ações ocorrer, deverá ser no mercado internacional, por meio de ADRs - American Depositary Receipt. Trata-se de um certificado, emitido por bancos norte-americanos, que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos. Esses papéis são negociado na Bolsa de Nova Iorque. A Globo Cabo, outra empresa das Organizações Globo, já tem ADRs cotados nos Estados Unidos.