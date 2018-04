Rede Nitro perto de comprar a Santa Clara A agência Santa Clara está perto de ser vendida para a rede de agências Nitro, com sede em Londres. Será uma evolução da parceria iniciada por meio de um acordo operacional firmado há cerca de um ano. A Santa Clara é a representante da Nitro no mercado brasileiro. Durante recente convenção da Nitro em Paris, o presidente e fundador da rede, Chris Clarke, que há tempos declara intenção de ter uma agência no Brasil, conversou com os sócios da Santa Clara.