Rede Ricoy pode comprar a Gimenes A rede de supermercados Ricoy anunciou ontem a assinatura de um compromisso de compra da rede Gimenes S/A, empresa que está em recuperação judicial desde dezembro e é administrada pelo fundo Governança & Gestão, que tem entre os sócios o ex-ministro do Planejamento Antônio Kandir. O valor da operação não foi revelado. Se o negócio for fechado, as 23 lojas da Gimenes, com sede em Sertãozinho e unidades em 17 cidades do interior paulista, serão incorporadas à Ricoy, que já conta hoje com 59 lojas.