Redecard admite falha na véspera do Natal e anuncia auditoria

A Redecard, credenciadora de cartões, admite em comunicado postado em seu site que ocorreu falha em seu sistema de comunicação na tarde de 24 de dezembro, véspera de Natal. O presidente da companhia, Roberto Medeiros, informa na nota a decisão de realizar auditoria independente "para apurar as causas do incidente e as medidas necessárias para que tal evento não volte a ocorrer".

Veja também:

Lojistas querem processar Redecard por pane

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serviço da Redecard sofre pane na véspera de Natal

Na segunda-feira, 28, as ações da empresa chegaram a liderar as maiores baixas do Ibovespa logo após a abertura do pregão. Conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, publicada no sábado, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) estuda entrar com uma ação na Justiça contra a Redecard, alegando prejuízos. Já a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) considera que o problema com o processamento dos cartões foi uma "fatalidade".

Na nota, a Redecard esclarece que a instabilidade na captura de transações naquele período "provocou um múltiplo acionamento e retorno das contingências existentes e gerou lentidão, intermitência e até indisponibilidade dos serviços em algumas localidades." De acordo com a empresa, às 16h40 a rede estava 100% normalizada.

"A companhia lamenta eventuais transtornos causados a seus clientes e reitera seu compromisso de oferecer os melhores e mais seguros serviços de meios de pagamentos eletrônicos do Brasil", completa a nota.