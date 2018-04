Redecard diz que questionamento da SDE não procede A Redecard divulgou hoje um comunicado ao mercado no qual comenta a instauração de processo administrativo contra a empresa pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE). Sem fazer referência a operações específicas ou entrar em detalhes, a companhia diz que irá colaborar com as autoridades competentes para a devida elucidação dos fatos, "evidenciando a improcedência do questionamento".