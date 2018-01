Redecard lança produto de apoio A Redecard está lançando um serviço on line de apoio aos sites de venda pela Internet. Trata-se do ShopFácil Redecard. A partir de uma compra pela Rede, usando os cartões Mastercard e Diners, o consumidor acessa o ambiente virtual da Redecard. A finalização do processo de compra é feito diretamente no site da empresa. A Redecard investiu R$ 1 milhão para lançar o novo produto. O sistema já está disponível em dois sites: o super oferta e o shopping lingerie (veja links abaixo). O objetivo do ShopFácil é oferecer segurança nas operações. De acordo com a Redecard, os portais de venda também ganham em agilidade com o novo produto, pois a compra é validada automaticamente, e a operação é comunicada ao cliente e aos responsáveis de forma instantânea, eliminando a checagem posterior.