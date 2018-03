Redecard recebe bandeira Discover a partir de janeiro

Num primeiro momento, o alvo da parceria é receber pagamentos de turistas dos Estados Unidos, país onde a bandeira tem cerca de 57 milhões de cartões ativos, disse à Reuters o diretor de planejamento e estratégia da Redecard, Henrique Capdeville.

Como as operações de estrangeiros respondem por 4 a 5 por cento do movimento total da companhia, a expectativa da Redecard é de que a parceria renda um ganho de market share no mercado doméstico de cartões de 0,5 a 1 ponto percentual em um ano, disse o executivo.

"E pretendemos trazer outras grandes bandeiras para o Brasil", disse Capdeville, anunciando que já há conversas avançadas da Redecard com outras duas marcas.

O Citigroup vendeu a rede internacional de cartões de crédito Diners Club para a Discover em abril de 2008 por 165 milhões de dólares.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Aluísio Alves)