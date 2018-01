Redecard revela aumento de transações com cartão A Redecard S.A. registrou crescimento de 32% no número de transações de cartões de crédito e débito no primeiro trimestre de 2000, na comparação com mesmo período do ano passado. Quanto ao faturamento, o crescimento foi de 37%. Em março a Redecard conquistou a marca de 344 mil estabelecimentos conveniados, diante de 284 mil no período equivalente em 1999. O resultado representa um aumento de 21%. O número de pontos de venda instalados saltou 17%, passando de 103 mil no primeiro trimestre de 1999 para 121 mil este ano. A Redecard processou 265 milhões de transações de crédito e débito no ano passado, detém 40% de participação nas operações de crédito realizadas por meio dos cartões MasterCard, MasterCard Electronic e RedeShop Crédito e 40% nas operações de débito através das bandeiras RedeShop e Maestro.