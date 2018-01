Redes de farmácia oferecem genéricos A Fundação Procon-SP, órgao da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, realizou uma consulta em oito redes de drogarias, para verificar o abastecimento dos medicamentos genéricos na cidade de São Paulo. O levantamento foi realizado no dia 18 de abril. Os dados obtidos na consulta apontaram que cinco redes tinham disponíveis mais de 80% dos genéricos colocados no mercado. Em três redes de drogarias foi detectado que 100% dos genéricos podiam ser encontrados pelo consumidor. Alguns dias antes da pesquisa do Procon-SP, os técnicos somavam 30 genéricos com comercialização autorizada em farmácias, além de mais dois já aprovados pela ANVS - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Entretanto, a Fundação usou a base de 12 genéricos, fornecida pelas próprias redes de farmácia, como base da pesquisa. Isso porque a informação de autorização ou liberação não significa necessariamente que os medicamentos já estejam disponíveis para a venda nas farmácias. De acordo com o levantamento feito pelo Procon-SP, os genéricos que estão nas prateleiras das farmácias são: Ampicilina (duas apresentações), Besilato de Anlodipino, Cefalexina, Cetoconazol, Claritromicina, Cloridrato de Lincomicina, Cloridrato de Metoclopramida, Cloridrato de Ranitidina, Maleato de Endapril e Sulfato de Salbutamol (duas apresentações). No resultado final da pesquisa, o Procon-SP apurou que nas redes Drogaria São Paulo, Droga Raia e Farmais podiam ser encontrados 12 medicamentos (100% dos itens). Na rede Drogaria Onofre, 11 produtos. Dez itens foram verificados na rede Drogaria Antares, e as redes Drogasil e Drogão informaram que comercializam oito genéricos A Drogavida tinha para venda apenas 4 itens dos genéricos considerados pela coleta. A pesquisa da Fundação Procon-SP está disponível para consulta no site (ver link abaixo).