Redes de varejo fazem fusão de US$ 11 bilhões nos EUA A Kmart Holding e a Sears, Roebuck anunciaram hoje uma fusão avaliada em US$ 11 bilhões, mas os termos da transação indicam a compra da Kmart pela Sears. Em comunicado, as companhias informaram que a transação criará a terceira maior rede varejista dos EUA, com faturamento anual de US$ 55 bilhões. A nova empresa se chamará Sears Holding Corporation. As empresas terão juntas cerca de 3.500 lojas e pretendem concluir a fusão até o final de março de 2005. Os acionistas da Kmart receberão uma ação da Sears Holding Corporation para cada papel que detiverem na Kmart. Os investidores com posições na Sears poderão escolher entre US$ 50 em dinheiro ou 0,5 ação da nova companhia, cujo papel terá um preço aproximado de US$ 50,61, considerando o preço de fechamento das ações na terça-feira.