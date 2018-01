Redistribuição ajudaria crescimento na América Latina Os países da América Latina precisam distribuir riqueza e combater a pobreza se desejam ver a exuberância de seus mercados financeiros - com bolsas em níveis recordes e moedas supervalorizadas - refletida no crescimento econômico. Esta é a conclusão de um editorial publicado nesta quarta-feira pelo jornal britânico Financial Times, comentando um estudo do Banco Mundial publicado na véspera que indica que a pobreza limita o crescimento na América Latina. ?A crença econômica convencional sugere que o crescimento econômico reduz a pobreza?, diz o editorial. ?Porém, como um estudo publicado ontem pelo Banco Mundial argumenta, a pobreza retarda o crescimento, ao reproduzir os mesmos padrões de exclusão social e de diferenças de renda. Tudo isso contribui para um círculo vicioso que limita o potencial da região.? Crescimento Para o jornal, a pobreza é uma das razões pela quais países como o Brasil - o favorito dos mercados - cresceu apenas 2,3% em 2005, apesar dos altos preços das commodities, uma crescente demanda por parte da China e a grande liquidez global. O editorial observa que, como o estudo do Banco Mundial sugere, os governos precisam dar uma maior prioridade aos gastos com infra-estrutura que beneficiem os pobres e fazer mais para melhorar a qualidade da educação e do serviço de saúde. Porém, ressalta que o gasto público em países como o Brasil ainda está inclinado fortemente em favor dos mais ricos. O texto conclui dizendo que ?pode parecer uma heresia a alguns ouvidos, mas um certo grau de redistribuição seria bom para o crescimento.?