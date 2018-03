Redrado muda discurso sobre banda cambial comum O vice-chanceler argentino, Martín Redrado, baixou o tom sua proposta de criar uma banda cambial comum para Argentina e Brasil e, futuramente, para o Mercosul, com vistas a apressar a criação da moeda comum. Em Montevidéu, ele disse hoje que "o tema da moeda comum é um dos últimos escalões em um processo de convergência de políticas macro-econômicas". Com isso, Redrado afina discurso com o governo brasileiro, que desmentiu os supostos estudos que ambos governos estariam fazendo para criar a banda cambial, conforme havia divulgado Martín Redrado, antes de sua viagem ao Brasil, na última segunda-feira. As declarações do vice-chanceler foram feitas durante um café da manhã com a Associação de Diretores de Marketing do Uruguai, informou o site do jornal uruguaio El Observador.