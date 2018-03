Redrado quer apoio do Uruguai para banda cambial comum O vice-chanceler argentino, Martín Redrado, viajou para Montevidéu para apresentar sua proposta de banda cambial dentro de um um projeto de estudo profundo sobre a moeda comum para o Mercosul. Redrado apresentará o plano, que não foi muito bem recebido pelo Brasil, ao presidente uruguaio Jorge Batlle, além de pedir-lhe apoio ao eventual governo de Néstor Kirchner, já que Battle manifestou sua preferência pelo adversário do candidato oficial, Carlos Menem. Martín Redrado também se reunirá com empresários uruguaios.