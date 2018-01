Redução da gasolina será divulgada na 2ª feira O ministro de Minas e Energia, José Jorge, informou há pouco que o governo vai divulgar, segunda-feira, o porcentual fechado de redução do preço da gasolina nas refinarias da Petrobrás. Isso porque, segundo ele, ainda falta contabilizar o comportamento do preço do barril do petróleo e do câmbio de hoje e amanhã. Nesse mesmo dia o consumidor saberá quanto pagará a menos pelo combustível. Técnicos do Ministério previram que não vai haver muita mudança nesse período. Portanto, a redução poderá ficar entre 5,3% e 5,5%. Em entrevista coletiva dada há pouco, José Jorge disse que a rede BR-Distribuidora vai repassar o desconto ao consumidor, prevendo que ele deverá situar-se em torno de 80% do valor da redução de preço na refinaria. As diferenças de preços ao consumidor devem-se à diferença de impostos estaduais e ao custo do frete, que varia de acordo com a distância do posto em relação à refinaria. José Jorge disse que conversou com dirigentes das grandes distribuidoras - Esso, Shell, Texaco e Ipiranga - e eles se comprometeram a repassar o desconto ao consumidor.