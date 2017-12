Redução da meta fiscal veio forte e mais cedo, mas não indica fraqueza de Levy, diz consultoria

NOVA YORK - A redução da meta de superávit primário foi mais forte e mais cedo do que o esperado, mas não sinaliza um enfraquecimento político do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, avalia a consultoria política Eurasia, com sede em Washington, que considerou uma "surpresa" a nova meta de 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano anunciada na tarde desta quarta-feira.

Na avaliação dos economistas da Eurasia que acompanham o Brasil, Christopher Garman, João Augusto de Castro Neves e Cameron Combs, a atividade econômica muito enfraquecida, que compromete a arrecadação do governo, já sinalizava que a meta de 1,1% do PIB muito dificilmente seria alcançada. Para piorar, alguns dos projetos necessários para o alcance do número foram barrados no Congresso.

A Eurasia previa que a meta cairia para algo entre 0,5% e 0,7% do PIB este ano. Mesmo assim, ressaltam os economistas, era um valor difícil de ser alcançado, em meio a uma recessão econômica e a um Congresso hostil. Para 2016, a expectativa era que a meta fosse reduzida para algo entre 1% e 1,5%, valor que acabou sendo anunciado em 0,7% em entrevista coletiva da equipe econômica na tarde desta quarta-feira.

"Enquanto a magnitude da redução e o momento do anúncio foram uma surpresa, a decisão em si não foi", comentam os analistas da Eurasia, afirmando que não viam chances de o governo alcançar o 1,1% este ano. Apesar da redução, a avaliação da Eurasia é de que Levy não sai enfraquecido deste episódio, pois segue tendo apoio completo da presidente Dilma Rousseff para melhorar as contas fiscais brasileiras. A avaliação da consultoria norte-americana para o cenário brasileiro de curto prazo é "negativa".

Para os analistas, Levy e o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, ao resolverem mudar agora a meta fiscal, querem afastar qualquer margem de interpretação de que os números das contas do governo este ano poderiam conter qualquer manobra para se alcançar a meta de superávit primário, como ocorreu com as chamadas "pedaladas fiscais" nas contas de 2014.

"O corte maior que o esperado na meta foi em grande parte reflexo da rápida deterioração da economia brasileira e da intenção do governo de mostrar clareza nos passivos fiscais", afirmam os economistas.