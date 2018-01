Redução da Selic puxa corte de juros em quatro bancos Algumas instituições financeiras já reduziram suas taxas de juros, acompanhando o movimento de redução da Selic, a taxa básica de juros da economia, que passou de 22% ao ano para 20% ano ano ? trata-se do resultado da reunião mensal do Copom. A primeira instituição a anunciar o corte de juros foi o Bradesco. O banco alterou os juros de linhas de crédito para pessoa física e jurídica, entre elas a taxa mensal do cheque especial, que passou de 8,52% para 8,37%. Houve corte de juros também no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e HSBC. A Febraban, instituição que representa as Associações de Bancos, considerou que a decisão do Comitê ?veio de acordo com o esperado? e prevê que a taxa Selic chegue ao final de 2003 entre 17% e 18% ao ano.