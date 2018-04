Redução da taxa Selic está no caminho certo, diz Fecomercio

A redução da taxa básica de juros em 0,5 ponto porcentual, para 8,75% ao ano, anunciada há pouco pelo Comitê de Política Monetária (Copom), está no caminho certo, mas próxima de seu limite. A avaliação é do presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), Abram Szajman.

"Tudo indica que o ciclo de queda da taxa Selic está atingindo o limite para evitar, ao menos no curto prazo, uma migração maciça de aplicações de renda fixa para a caderneta de poupança", afirmou, em nota.

Para a entidade, o momento é de pressionar pela reduzir os juros para o consumidor. "A batalha agora está no campo das administradoras de cartão; dos bancos, para reduzir o spread; e das financeiras", disse. "Há espaço para uma redução de pelo menos 25% no spread cobrado atualmente, bastante factível de conseguir se houver empenho conjunto de bancos e governo."

Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, e a redução da taxa básica de juros, a Selic, ajuda na recuperação a economia do País, abalada pela crise econômica mundial. Para Burti, a decisão "deverá ajudar a acelerar a recuperação da economia e das vendas, além de manter a reação dos consumidores", disse em nota.

Burti avaliou que o Comitê de Política Monetária (Copom) se mostrou "sensível às necessidades da atividade empresarial". "Fez uma redução bem maior do que esperavam muitos analistas", destacou. O presidente da ACSP lembra, no entanto, a importância de reduzir os spreads e os juros bancários.