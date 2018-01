Redução de 5% não será sobre meta já alcançada O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), Pedro Parente, esclareceu em entrevista coletiva, que a meta de 5% de redução de consumo de energia elétrica que poderá ser aplicada no ano que vem não incidirá sobre o patamar de economia já alcançado este ano e só entrará em vigor se o regime de chuvas não atingir 61% da média histórica brasileira. "Assumo o compromisso público de não estabelecer metas de redução sobre um consumo já reduzido neste ano. Se isso acontecer, eu não fico no governo", prometeu Parente. "Atualmente, o consumo das regiões Sudeste e Centro-Oeste está na faixa de 20.000 MW-médios, e a nossa projeção para 2002 é de 26.700 MW-médios nas duas regiões, segundo simulações", informou. "Não há qualquer contradição entre a GCE e as declarações do presidente. Afirmarmos que não há risco até o final de setembro, mas isso não significa que ocorrerão apagões em outubro. Meu horizonte de tempo para projeção é menor do que o do presidente Fernando Henrique", tentou justificar Parente, alegando que FHC tomou como base "o enorme empenho da população brasileira" para dar as declarações à imprensa alemã.