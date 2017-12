Redução de apenas 1 ponto nos juros frustra empresários A decisão do Comitê de Política Monetária de reduzir a taxa básica de juros em 1 ponto porcentual, de 17,5% ao ano para 16,5%, frustrou o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE). "Essa decisão é frustrante para o setor produtivo, que esperava começar 2004 com uma taxa de juros mais estimulante para os investidores e os agentes econômicos", afirmou. Para ele, "dadas as circunstâncias econômicas internas e externas, o movimento do Banco Central poderia ter sido mais ousado". O presidente da CNI afirmou que os juros reais, que influenciam as decisões das empresas, continuam em dois dígitos "por causa do conservadorismo do Copom". Para o presidente da Fiesp, Horacio Lafer Piva, a decisão do Copom vai manter lenta a retomada da demanda doméstica e pode atrasar decisões de investimentos. Ele acredita que os ânimos se manterão "mornos e a taxa de emprego pouco cederá."