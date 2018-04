Redução de custos contribui para lucro da Eletropaulo O presidente da Eletropaulo, Luiz David Travesso, disse que a redução de custos contribuiu para o resultado da companhia em 2001. A empresa fechou o ano passado com lucro líquido consolidado de R$ 567,4 milhões, com aumento de 137,51% em relação a 2000. De acordo com o executivo, as despesas de pessoal caíram 16%, ficando em R$ 367 milhões em 2001. Essa queda decorreu do programa de desligamento voluntário (PDV) implementado pela companhia. Com o programa, o quadro de funcionários foi reduzido em 2 mil vagas, para um total de menos de 4 mil empregados. O PDV fez parte da reestruturação da Eletropaulo, que dividiu as atividades da compania em unidades de negócio. Travesso afirmou que também contribuiu para o lucro em 2001 um acordo do setor elétrico. A Eletropaulo contabilizou uma receita de R$ 976,042 milhões, a título de composição tarifária extraordinária. Outro fator que influenciou positivamente o resultado, segundo o executivo, foi a recuperação da variação de itens da chamada Parcela A - os custos não-gerenciáveis.