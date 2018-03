Redução de emprego industrial na Alemanha é a maior desde 1995

Dados publicados pelo escritório de estatísticas do país nesta sexta-feira mostraram que 5 milhões de pessoas estavam empregadas no setor, 229 mil a menos que em igual período do ano passado.

O número de horas trabalhadas no setor despencou 10,2 por cento, devido à utilização mais generalizada de um esquema de trabalho do governo de meio período. Os salários caíram 7,5 por cento frente ao ano anterior.

O desemprego geral na Alemanha recuou em setembro pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados divulgados no mês passado. Mas a taxa deve subir em 2010.