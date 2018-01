Redução de energia elétrica à vista A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou que a partir do dia 10 de junho haja redução de tarifa de energia elétrica de 36 concessionárias. A redução vai variar de 0,13% a 3,41%, em decorrência de um excedente financeiro verificado nessas empresas. Isso porque houve um reajuste de 11,3% feito no ano passado, provocado pela mudança cambial. Confira a tabela abaixo para saber quais são as empresas com as maiores reduções das tarifas. EMPRESA REDUÇÃO (%) Empresa Bandeirante de Energia 3,41 Elektro 2,84 Light Serviços de Eletricidade 2,83 Espírito Santo Centrais Elétricas 2,81 Companhia Energética de Santa Catarina 2,75 Eletropaulo 2,75 Companhia Estadual de Energia Elétrica 2,46