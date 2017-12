Redução de tarifas só será anunciada na semana que vem A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta sexta-feira que não será anunciada neste mesmo dia a redução das tarifas de telefonia fixa nas ligações de longa distância nacionais e internacionais, contrariando previsão feita na última quinta-feira pelo conselheiro da Agência José Leite Pereira Filho. Os motivos não foram explicados. A mudança deverá ser anunciada no início da próxima semana, possivelmente na segunda-feira. Segundo anteciparam técnicos da Anatel, as tarifas internacionais poderão ter queda entre 8% e 9%, nas ligações de telefone fixo para fixo, e as de longa distância nacional, redução média de 2,7%.