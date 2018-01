Redução do álcool na composição deixará gasolina mais cara O diretor financeiro da Petrobras, Almir Barbassa, disse nesta segunda-feira que a possibilidade de redução do álcool anidro de 25% para 20% na composição da gasolina fará com que este combustível fique mais caro ao consumidor final. Segundo Barbassa, isso ocorrerá porque o álcool tem um valor inferior ao do derivado do petróleo. Porém, o diretor completou que, mesmo com o custo mais elevado, a troca acabará saindo equilibrada, já que a gasolina tem um rendimento maior do que o do álcool. Rondeau admite que alta é possível Concordando com Barbassa, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, admitiu que "é possível" uma alta no preço da gasolina após a mudança em sua composição. Segundo ele, o impacto no preço deverá variar de estado para estado em virtude das diferenças de alíquotas de ICMS, mas deve ficar entre 1% e 2%. Ao comentar a decisão do governo tomada na reunião de ontem com usineiros, ele lembrou que a possibilidade de reduzir a mistura de álcool à gasolina havia sido sugerida em janeiro, antes de o governo selar acordo com os usineiros para manter o preço do álcool no atacado em R$ 1,05 por litro. De lá para cá, entretanto, o preço do combustível já subiu acima desse patamar, ficando em R$ 1,07. Rondeau disse que a conversa com os usineiros, ontem, "foi tranqüila". "Eles entendem que também perdem, se houver desabastecimento", observou. Segundo o ministro, a redução da mistura deixará um saldo de 100 milhões de litros de álcool por mês. Exportação Por outro lado, a redução será extremamente favorável para a estatal, pois fará com que menos gasolina seja exportada. "Nós podemos colocar a gasolina no mercado interno a um custo menor do que o internacional, aumentando com isso a nossa margem de lucro" explicou, após participar da apresentação dos resultados da companhia em 2005 ao mercado. Segundo ele, a diferença entre o valor da gasolina exportada e da comercializada no mercado interno é de até 10%. O volume exportado hoje é suficiente para cobrir os cerca de um bilhão e meio de litros de álcool que ficariam de fora do mercado se a medida for adotada. Atualmente a gasolina representa em torno de 15% do faturamento da estatal. "Certamente a substituição favorece o caixa da empresa", completou.