Redução do álcool pode aumentar gasolina A decisão do governo federal de reduzir a mistura de álcool anidro à gasolina de 24% para 20% deverá reduzir a demanda pelo aditivo, mas terá como efeito colateral tornar o combustível ainda mais caro, afirmam usineiros e consultores ouvidos pelo Estado. Isso porque o litro do álcool anidro é mais barato que o da gasolina e, portanto, a sua mistura ao combustível tem o efeito de barateá-lo. "Descontando os impostos (ICMS e PIS/Cofins), a gasolina é 15% mais cara que o álcool anidro", lembra o consultor Júlio Maria Borges, da Job Economia e Planejamento. De acordo com os cálculos de Maurílio Biagi, presidente da Companhia Energética Santa Elisa, de Sertãozinho (SP), se houvesse a redução da mistura de álcool anidro de 24% para 22%, o custo da gasolina C passaria de R$ 1,2993 para R$ 1,3154 o litro. Para Borges, porém, a expectativa é que as decisões do governo federal visando à interrupção de um ciclo de alta do álcool combustível deverão surtir efeito. Nesta semana, ocorreu um viés de alta nas usinas e destilarias, com o álcool anidro tendendo a passar de R$ 680,00 para R$ 700,00 o metro cúbico e o hidratado, de R$ 580,00 a até R$ 600,00. Empossado na última terça-feira na presidência da União da Indústria Canavieira do Estado de São Paulo (Unica), o executivo Eduardo Pereira de Carvalho disse ao Estado que considera a retomada dos leilões do governo federal "uma iniciativa que faz parte do jogo deste mercado". Sobre a ameaça do ministro Pratini de Moraes de recorrer ao confisco dos estoques de álcool em poder dos usineiros para pressionar os preços para baixo, ele preferiu esperar a reunião com o ministro, na segunda-feira, para então comentá-la. Veja matéria ainda hoje a respeito da reação do governo aos aumentos.