Redução do etanol na gasolina está em estudo, confirma Lobão O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta terça-feira, 10, que sua pasta está estudando juntamente com o Ministério da Agricultura a possibilidade de alterar a mistura do etanol na gasolina. Há algumas semanas está sendo discutida no governo a ideia de reduzir essa mistura de 25% para 20%, de modo a injetar mais etanol no mercado, forçando assim uma redução de preço.