Redução do IPI já pode ser percebida, diz Maciel Neto O presidente da Ford Brasil, Antonio Maciel Neto, disse hoje que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de em média 3 pontos porcentuais, já pôde ser percebida a partir da última semana de agosto. De acordo com ele, deste período até o dia 10 de setembro já houve crescimento das vendas de 10% a 15%. Disse ainda que a fábrica da montadora instalada em Camaçari, que produz os modelos EcoSport e novo Fiesta, tem impulsionado as vendas da Ford. Ele disse que de janeiro a agosto as vendas da Ford Brasil cresceram 20%, enquanto o setor automobilístico registrou queda de 10%. O presidente da montadora revelou também ter ajudado nas negociações entre a Pirelli e o governo da Bahia para a instalação da nova fábrica de pneus em Feira de Santana. Além disso, ele afirmou que a Ford no Brasil intermediou as negociações entre a Pirelli e a Ford dos EUA para exportações de pneus. Ele comentou ainda que a produção da unidade de Camaçari atualmente está em 130 mil veículos por ano, mas que antes de 2006 deverá alcançar 250 mil unidades anuais.