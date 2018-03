Redução do juro bancário fará País crescer, diz economista A chave para o início da retomada do crescimento econômico pode estar na redução dos juros bancários, disse hoje o economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo. Segundo ele, não é a taxa Selic (26,5% ao ano), mas os juros cobrados no crédito que realmente ditam a atividade econômica no mercado consumidor. No início desta semana o Banco Central divulgou que, na média, os juros a pessoas físicas e jurídicas foi 58% ao ano em abril, taxa recorde. Considerados apenas os cheques especiais, os juros chegaram a 178,5% ao ano. É claro, afirma o economista, que ninguém espera dos bancos um ato de bondade. Na realidade, a redução dos juros pelos bancos depende também de o Banco Central sinalizar que a queda da Selic será um processo e não uma medida pontual. "O papel do governo é fazer com que a perspectiva do mercado financeiro seja de redução contínua da taxa", disse. Para Solimeo, a redução do depósito compulsório para os bancos e uma maior competição entre os bancos também ajudarão na quedas dos juros bancários. Exportações O economista defendeu também um aumento no crédito para os exportadores, caso contrário o impacto positivo que elas tiveram no PIB em 2002 não se repetirá. No ano passado, o aumento das exportações acompanhado pela queda nas importações evitou que o PIB ficasse negativo, segundo IBGE. No primeiro trimestre deste ano já ouve queda de 0,1% na participação das exportações no PIB ante o mesmo período do ano passado. A explicação é que com a maioria dos setores econômicos no limite da capacidade produtiva, o País não tem alternativa para elevar as exportações - a não ser que haja aumento de crédito. Com mais recursos disponíveis para financiamento, as empresas tem condições de captar recursos e comprar equipamentos para aumentar a capacidade de produção. Dessa forma, podem exportar mais, empregar mais e aumentar a demanda interna.