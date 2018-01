Redução dos juros é bom para pisar no acelerador, diz Alckmin O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, classificou como positiva a redução de 1,5 ponto porcentual da taxa Selic, decidida ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom). "Isso não tem efeito em 24 horas, mas é bom, porque vai criar um clima no sentido de ?vamos pisar no acelerador?", avaliou. Para Alckmin, com a redução de ontem, a Selic passa a correr atrás da queda da inflação. "O ano todo, a Selic caía meio ponto, mas a inflação caía quase 2. Então, o juro real subiu o ano todo. Agora, a Selic inicia uma corrida atrás da inflação, o que é positivo". Segundo o governador, a retração da atividade econômica registrada ao longo do ano, deveu-se ao fato de a redução da taxa de juro ter ocorrido de forma muito lenta. Ele fez as declaraçoes depois de participar, juntamente com a prefeita Marta Suplicy, de cerimônia na qual o Estado cedeu o Pavilhao Manuel da Nobrega, no Parque Ibirapuera, para a prefeitura de São Paulo instalar o Museu Afro-Brasil.