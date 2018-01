Redução mais acentuada do emprego e da renda Tanto os números da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, como os do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, confirmam o grave enfraquecimento do nível de emprego no País. Ao se aproximar a etapa mais aguda do aperto fiscal e monetário, vai-se desfazendo a promessa oficial de que os trabalhadores não seriam punidos. A divulgação da PME, na quinta-feira, e do Caged, no dia seguinte, mostrou o contrário do que fora prometido.