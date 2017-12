Redução no ICMS faz vendas de álcool dobrarem A redução da taxa de ICMS no Estado de São Paulo sobre o álcool combustível está refletindo num aumento das vendas do produto no mercado "legal". O Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustíveis (Sindicom) já constatou que as vendas de álcool hidratado em dezembro dobraram com relação ao mês anterior, quando a nova tarifa ainda não havia entrado em vigor. Pela nova legislação estadual, o ICMS sobre ao álcool caiu de 25% para 12%. "O produto com ICMS sonegado deixou de interessar ao posto revendedor e isso melhorou as vendas", explicou o diretor do Sindicato, Alísio Vaz. Vaz acredita que a retomada deste mercado de álcool também pode impulsionar a recuperação das vendas de gasolina. Segundo ele, há no setor a "venda casada". "Neste tipo d e comércio, a distribuidora que sonega o imposto vende o álcool mais barato mas exige do posto em contrapartida uma compra de gasolina no mesmo contrato", explicou. A BR Distribuidora foi uma das empresas que registrou melhor desempenho nesta retomada de comercialização de álcool. O presidente da companhia, subsidiária da Petrobras, Rodolfo Landim, afirmou que as vendas de álcool no estado de São Paulo cresceram cinco vezes em dezembro sobre o volume negociado em novembro. Segundo ele, este aumento também impulsionou as vendas de gasolina, que em dezembro ficam 4% superiores ao mês anterior.