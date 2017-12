Redução no preço do gás chega a impasse O governo não conseguiu chegar a um acordo com os representantes das empresas do setor de gás de cozinha para redução de preços do produto ao consumidor. Ao término de uma reunião de representantes do setor com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, o presidente da Federação Nacional dos Revendedores de Gás Liquefeito de Petróleo (Fergás), Álvaro Chagas, disse que não há condição de reduzir as margens de comercialização. O presidente da Copagaz, Ueze Zahran, afirmou que todas as empresas engarrafadoras estão tendo prejuízo e reclamou que elas estão sendo acusadas injustamente pelo aumento de preços. Segundo ele, entre janeiro de 2002 e janeiro de 2003, o gás teve aumento de R$ 7,50 ao consumidor. Desse total, R$ 4,00 foram para a Petrobras, R$ 2,80 para impostos e apenas R$ 0,45 para a distribuição. ?E tudo recai em cima dos distribuidores e dos revendedores?, disse. Ele disse ainda que a Petrobras teve um aumento de 550% no lucro, enquanto os distribuidores, segundo ele, estariam com prejuízo há seis anos. O presidente da Fenagás, que representa os revendedores e transportadores de gás, Jorge Lúcio da Silva, disse que é necessário rever toda a estrutura de comercialização do produto. Ele propôs que gás de cozinha passe a ser tratado como um produto da cesta básica, com o pagamento de impostos menores. O Ministério informou, por meio da assessoria, que não se manifestará hoje sobre a questão.