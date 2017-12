Redulight economiza até 25% de energia por mês O programa de corte de energia elétrica está criando no brasileiro uma conscientização da necessidade de economia no consumo de energia. Sacrificar um pouco o conforto e reduzir o tempo de uso de alguns aparelhos, como chuveiro elétrico, ar condicionado e forno microondas é uma delas. Uma outra opção é um aparelho que diminui o consumo de energia elétrica em até 25% em casas e condomínios. O Redulight é uma espécie de filtro de freqüência de energia e serve como estabilizador da corrente elétrica. O produto foi criado pelo técnico em eletrônica José Roberto Santos, que também é um dos sócios da empresa Santex Eletroeletrônica, que fabrica e distribui o aparelho em todo o País. "O aparelho é uma espécie de filtro das freqüências, que protege a rede elétrica da residência", explica. José Roberto destaca que a energia que consumimos todos os dias sofre interferências de outras aparelhos que trabalham em outras freqüências, como telefones celulares, rádios amadores, entre outros. Esta interferência provoca uma sobrecarga na rede elétrica e, conseqüentemente, um maior gasto de energia. "O aparelho é instalado junto ao relógio de medição de energia e serve justamente para levar à residência uma energia elétrica livre de interferências; ele não altera o medidor de energia, apenas filtra as sujeiras da rede elétrica", ressalta. O técnico em eletrônica fala garante que a rede elétrica sem interferências não sobrecarrega a rede e estabiliza o consumo de energia. José Roberto explica que o aparelho, que foi lançado em outubro de 1996, auxilia o consumidor a reduzir em até 25% a sua conta de luz. O produto está sendo testado nos laboratórios do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), segundo o sócio da Santex, "mas o produto ainda não possui a certificação do Inmetro". Eletropaulo: responsabilidade é do consumidor Em carta enviada a empresa Santex, em 17 de setembro de 1996, a Eletropaulo deixa claro que a instalação de qualquer aparelho ou equipamento elétrico na unidade residencial é de responsabilidade do consumidor. No documento, a Eletropaulo afirma que não realizou ensaios que atestem ou não a eficácia do equipamento Redulight. O Redulight para residências custa, em média, R$ 120,00, incluindo a instalação. O produto é distribuído em todo País e os revendedores e consumidores interessados podem obter mais informações do produto pelo telefone 5677-0386.