Redutor do IR não levará a corte no orçamento, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, afirmou hoje que o governo não está programando cortes no orçamento de custeio para cobrir a perda de receita de R$ 500 milhões que terá com o redutor de R$ 100 na tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física. "Vamos esperar o resultado da receita de maio e, provavelmente, será o excesso de arrecadação que vai financiar (os R$ 500 milhões)", disse. Segundo o ministro, o governo tem uma série de gastos ainda para serem acomodados, como os decorrentes da dívida da Previdência com os aposentados. "Mas no momento não há nenhuma programação de cortes", afirmou. O decreto de programação financeira, publicado hoje no Diário Oficial da União, apenas dez dias depois do envio do relatório bimestral de receitas e despesas ao Congresso Nacional, não libera para os ministérios o R$ 1,15 bilhão que inicialmente tinham sido prometidos. Do total de recursos livres do contingenciamento, em decorrência do excesso de arrecadação do segundo bimestre, R$ 893 milhões foram alocados numa reserva orçamentária, que já acumula quase R$ 1,6 bilhão. De acordo com o ministro, esses recursos serão distribuídos aos ministérios apenas quando os projetos de suplementação orçamentária forem aprovados no Congresso.