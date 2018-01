Reeleito, Chávez vai rever contrato com gigantes do petróleo Depois de esmagar a oposição na eleição de domingo, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, quer usar o primeiro ano de seu novo mandato para uma luta ainda maior, contra as empresas estrangeiras de petróleo, muitas das quais com faturamento superior ao PIB da maioria dos países - como é o caso da Exxon Mobil, maior companhia do mundo. Desde que assumiu o poder, em 1999, Chávez usa o dinheiro do petróleo para financiar programas sociais para os pobres, seu principal capital eleitoral. Agora, ele quer que o governo fique com mais dividendos do petróleo, e, para isso, espera ter o controle majoritário de projetos avaliados em 33 bilhões de dólares, o que lhe daria o domínio sobre o cinturão do Orinoco, onde supostamente há 235 bilhões de barris de petróleo. Cinco empresas - Chevron, Conoco, Exxon Mobil, BP, a norueguesa Statoil e a francesa Total - investiram cerca de 20 bilhões de dólares por 60% das joint ventures, sendo que a estatal venezuelana PDVSA ficou com o resto. "A eleição reafirmou que o país apóia a agenda de Chávez, inclusive os esforços para reforçar o controle do setor energético", disse Michelle Billig, analista da Pira Energy, de Nova York. "É uma boa política para Chávez e dá mais dividendos do petróleo para o governo". Empresas A Venezuela determinou que as empresas vendam parte da sua participação em quatro projetos do Orinoco, que transformam cerca de 600 mil barris diários de petróleo bruto em um petróleo sintético mais leve, o que representa quase 25 por cento da produção nacional. As empresas provavelmente resistirão à medida, possivelmente com ações judiciais para que o governo honre os contratos firmados durante a década de 1990 -- algo que a Exxon já havia ameaçado fazer em 2004, quando houve uma disputa em torno dos "royalties". Outras empresas podem ameaçar com a suspensão das suas operações no país, o que deixaria a Venezuela sem capital e tecnologia para operar projetos complexos. Mas, com o petróleo a quase 60 dólares por barril, as empresas não podem desprezar as ricas reservas do país sul-americano. "As companhias não podem ir embora desses projetos porque fizeram enormes investimentos", disse Roger Tissot, consultor da PFC Energy, de Washington. "Por outro lado, o governo não pode substituir uma Exxon ou uma Chevron tão facilmente. Isso vai ser complexo". Se Chávez prevalecer terá mais dinheiro para os programas sociais e reforçará a imagem de que se opõe ao que chama de capitalismo imperialista promovido pelos Estados Unidos. Em 2004, a Venezuela elevou os "royalties" cobrados nos quatro projetos do Orinoco, e em 2005 determinou que as empresas reescrevessem seus contratos com a PDVSA. Embora as empresas petroleiras de todo o mundo cada vez mais procurem advogados para proteger acordos contratuais, quase todas as multinacionais que operam na Venezuela acabaram aceitando as mudanças. Apesar disso, as medidas de Chávez estão afetando os investimentos no petróleo e reduzindo a produção, segundo Patrick Esteruelas, do Eurasia Group, de Nova York. "A PDVSA está mal preparada para manter os atuais níveis de produção e vai lutar com responsabilidades adicionais quando assumir uma posição de controle [nos projetos do Orinoco]", disse ele em nota a clientes.